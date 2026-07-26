ЖК потонув у густому диму: що сталося на лівому березі Києва (відео)

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Вранці 26 липня житловий комплекс «Каховська» у Києві оповив густий дим. Біля ЖК сталася пожежа в приватному будинку.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

«Це лівий берег, поблизу ЖК „Каховська“, — розповіла вона.

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У соцмережі опублікували відео, на якому видно сильну пожежу приватного будинку, який розташований недалеко від житлового комплексу. Густий білий дим охопив багатоповерхівки. Також на кадрах чути сирени рятувальних машин.

На місці пожежі працюють рятувальники. Деталі пожежі уточнюються.

© ТСН

За словами сусідів, будинок, де спалахнула пожежа, тривалий час стояв порожнім, а останні пів року там жили безхатьки, йдеться у сюжеті Київ24.

Пожежа становить 70 квадратних метрів. За словами журналістки, вона не пов’язана з нічною російською атакою.

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Рятувальники працюють на місці пожежі, розбирають покрівлю та проливають приховані осередки тління, щоб не допустити повторного займання.

Атака РФ по Києву — що відомо

Нагадаємо, у Києві спалахнули пожежі через російську атаку. У ніч проти 26 липня РФ атакувала столицю балістичними ракетами. Наслідки атаки фіксують у трьох районах: виникли пожежі та палали автомобілі.

Вранці міський голова Віталій Кличко повідомив про жертв через російську балістичну атаку на Київ. За його даними, постраждали троє людей.

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