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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2892
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Київ пережив пекельну ніч: столицю накрила балістика, палали будівлі й десятки авто — всі деталі (фото, відео)

За інформацією моніторингових каналів, російські війська могли атакувати столицю балістичними ракетами з району Брянська. У Повітряних силах підтвердили, що під час атаки по Україні РФ застосувала балістику.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по Києву 26 липня

Атака по Києву 26 липня

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 26 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у трьох районах, палали автомобілі. Є потерпілі.

Все, що відомо про наслідки російського удару, — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чим Росія могла атакувала

Після опівночі у Києві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Ракети летіли через Чернігівську область у напрямку Києва.

За інформацією моніторингових каналів, російські війська могли атакувати столицю ракетами з району Брянська. Попередньо, йдеться про ракети, запущені із комплексу С-400. За попередніми даними моніторингових ресурсів, щонайменше п’ять ракет вдарили по столиці протягом кількох хвилин. Станом на ранок офіційної інформації від Повітряних сил немає.

Де палало через балістичний удар — наслідки

За інформацією рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі у трьох районах:

  • Деснянському,

  • Шевченківському,

  • Солом’янському районі Києва.

Деснянський район: ліквідовано загоряння складської будівлі на площі 150 кв. м, 10 легкових та 1 вантажного автомобіля на парковці.

Шевченківський район: внаслідок влучання сталося загоряння у 4-поверховій відселеній будівлі.

Солом’янський район: загоряння та руйнування у нежитловій будівлі.

У ДСНС України уточнили, що всі пожежі ліквідовані.

Під час удару по Києву є потерпілі

Станом на 9-ту ранку стало відомо про потерпілих через російський удар. За даними місцевої влади, постраждали троє мешканців столиці, одного госпіталізували.

«Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали троє мешканців Києва. Одного з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно», — розповів мер Києва Віталій Кличко.

РФ атакувала Україну балістикою та дронами

За інформацією Повітряних сил, від 18:00 25 липня ворог атакував українські міста:

  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря,

  • 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску — Брянська, Курська, Воронезька обл., рф.,

  • та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф, ТОТ — Донецьк, Гвардійське, ТОТ АР Крим.

«Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у заяві ПС.

На жаль, сталося влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Фото та відео наслідків ракетного удару по Києву

© Управління ДСНС Києва

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Дата публікації
Кількість переглядів
2892
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