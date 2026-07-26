Резня в Киеве: парень ранил ножом троих человек на улице

Место драки в Киеве / © из соцсетей

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19-летний молодой человек устроил резню в Днепровском районе Киева, в результате которой три человека получили ножевые ранения и другие травмы. Нападавший был задержан правоохранителями.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в воскресенье, 26 июля, около 19:30 на улице Никольско-Слободской между жилыми домами. Предварительно установлено, что конфликт возник между 19-летним молодым человеком, который находился вместе со своей девушкой, и случайным прохожим.

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Во время драки молодой человек достал нож и нанес ранение своему сопернику. Кроме того, телесные повреждения получили ещё двое знакомых потерпевшего, которые вмешались в потасовку, пытаясь её прекратить.

В результате инцидента в больницу были госпитализированы трое пострадавших, а также сам нападавший.

Следователи Днепровского управления полиции задержали 19-летнего фигуранта в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении.

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В полиции отметили, что следственные действия продолжаются, а правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, утром 26 июля жилой комплекс «Каховская» в Киеве окутала густая дымка. Рядом с ЖК произошел пожар в частном доме.

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