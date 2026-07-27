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- Київ
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У Києві військовий у статусі СЗЧ влаштував смертельну ДТП: деталі, фото
На проспекті Степана Бандери 39-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ на високій швидкості протаранив Volkswagen, водій якого загинув на місці від отриманих травм.
Моторошна ДТП в Оболонському районі Києва, яку влаштував військовослужбовець у СЗЧ, забрала життя 57-річного чоловіка.
Аварія сталася 26 липня близько 21:00 на проспекті Степана Бандери, передає поліція Києва.
На місце події терміново виїхали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, патрульні та співробітники поліції охорони.
За попередніми даними правоохоронців, 39-річний керманич автомобіля Daewoo Nubira рухався на високій швидкості. Не впоравшись із керуванням, він врізався у задню частину Volkswagen Passat, який їхав попереду в тому самому напрямку.
Унаслідок потужного удару 57-річний водій Volkswagen отримав несумісні з життям травми й загинув на місці пригоди до приїзду медиків.
Винуватець аварії зазнав ушкоджень середнього ступеня тяжкості та був госпіталізований.
Як з’ясували правоохоронці, за кермом перебував військовослужбовець, який наразі перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини — ред.).
Крім того, за зовнішніми ознаками чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, проте проходити огляд за допомогою приладу «Драґер» відмовився. Наразі очікуються результати медичних експертиз.
Правоохоронці затримали винуватця аварії.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Винуватцю загрожує тривалий термін ув’язнення.
Нагадаємо, на Київщині у селі Шкарівка нетверезий 17-річний водій не впорався з керуванням та влетів у людей на зупинці.