У Києві військовий у статусі СЗЧ влаштував смертельну ДТП: деталі, фото

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Реклама

Моторошна ДТП в Оболонському районі Києва, яку влаштував військовослужбовець у СЗЧ, забрала життя 57-річного чоловіка.

Аварія сталася 26 липня близько 21:00 на проспекті Степана Бандери, передає поліція Києва.

На місце події терміново виїхали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, патрульні та співробітники поліції охорони.

Реклама

За попередніми даними правоохоронців, 39-річний керманич автомобіля Daewoo Nubira рухався на високій швидкості. Не впоравшись із керуванням, він врізався у задню частину Volkswagen Passat, який їхав попереду в тому самому напрямку.

Унаслідок потужного удару 57-річний водій Volkswagen отримав несумісні з життям травми й загинув на місці пригоди до приїзду медиків.

Винуватець аварії зазнав ушкоджень середнього ступеня тяжкості та був госпіталізований.

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Як з’ясували правоохоронці, за кермом перебував військовослужбовець, який наразі перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини — ред.).

Реклама

Крім того, за зовнішніми ознаками чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, проте проходити огляд за допомогою приладу «Драґер» відмовився. Наразі очікуються результати медичних експертиз.

Правоохоронці затримали винуватця аварії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Винуватцю загрожує тривалий термін ув’язнення.

Реклама

Нагадаємо, на Київщині у селі Шкарівка нетверезий 17-річний водій не впорався з керуванням та влетів у людей на зупинці.

Новини партнерів