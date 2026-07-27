ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
2 хв

У Києві військовий у статусі СЗЧ влаштував смертельну ДТП: деталі, фото

На проспекті Степана Бандери 39-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ на високій швидкості протаранив Volkswagen, водій якого загинув на місці від отриманих травм.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Наслідки смертельної ДТП у Києві

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Моторошна ДТП в Оболонському районі Києва, яку влаштував військовослужбовець у СЗЧ, забрала життя 57-річного чоловіка.

Аварія сталася 26 липня близько 21:00 на проспекті Степана Бандери, передає поліція Києва.

На місце події терміново виїхали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, патрульні та співробітники поліції охорони.

За попередніми даними правоохоронців, 39-річний керманич автомобіля Daewoo Nubira рухався на високій швидкості. Не впоравшись із керуванням, він врізався у задню частину Volkswagen Passat, який їхав попереду в тому самому напрямку.

Унаслідок потужного удару 57-річний водій Volkswagen отримав несумісні з життям травми й загинув на місці пригоди до приїзду медиків.

Винуватець аварії зазнав ушкоджень середнього ступеня тяжкості та був госпіталізований.

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Наслідки смертельної ДТП у Києві / © Поліція Києва

Як з’ясували правоохоронці, за кермом перебував військовослужбовець, який наразі перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини — ред.).

Крім того, за зовнішніми ознаками чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, проте проходити огляд за допомогою приладу «Драґер» відмовився. Наразі очікуються результати медичних експертиз.

Правоохоронці затримали винуватця аварії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Винуватцю загрожує тривалий термін ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині у селі Шкарівка нетверезий 17-річний водій не впорався з керуванням та влетів у людей на зупинці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie