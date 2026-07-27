В Киеве военный в статусе СОЧ устроил смертельное ДТП: детали, фото

Последствия смертельного ДТП в Киеве / © Полиция Киева

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Жуткое ДТП в Оболонском районе Киева, которое устроил военнослужащий в СОЧ, унесло жизнь 57-летнего мужчины.

Авария произошла 26 июля около 21:00 по проспекту Степана Бандеры, передает полиция Киева.

На место происшествия срочно выехали следователи по расследованию ДТП столичного главка, патрульные и сотрудники полиции охраны.

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По предварительным данным правоохранителей, 39-летний водитель автомобиля Daewoo Nubira двигался на высокой скорости. Не справившись с управлением, он врезался в заднюю часть Volkswagen Passat, ехавшего впереди в том же направлении.

В результате мощного удара 57-летний водитель Volkswagen получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте происшествия до приезда медиков.

Виновник аварии получил повреждения средней степени тяжести и был госпитализирован.

Последствия смертельного ДТП в Киеве / © Полиция Киева

Последствия смертельного ДТП в Киеве / © Полиция Киева

Последствия смертельного ДТП в Киеве / © Полиция Киева

Как выяснили правоохранители, за рулем был военнослужащий, который находится в статусе СОЧ (самовольное оставление части — ред.).

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Кроме того, по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить осмотр с помощью прибора «Драгер» отказался. Ожидаются результаты медицинских экспертиз.

Правоохранители задержали виновника аварии.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Виновнику грозит длительный срок заключения.

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Напомним, в Киевской области в селе Шкаривка нетрезвый 17-летний водитель не справился с управлением и влетел в людей на остановке.

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