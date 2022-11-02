Під Києвом водій збив велосипедиста та спалив автівку, щоб приховати сліди злочину: відео

Під Києвом водій збив велосипедиста та спалив автівку, щоб приховати сліди злочину.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Аварія сталася по вулиці Київська в селі Рудня 31 жовтня о 18:45. 33-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 скоїв наїзд на 54-річного велосипедиста, який рухався вулицею в темну пору доби.

Внаслідок ДТП потерпілий від отриманих травм помер на місці.

Правоохоронці негайно розпочали розшук правопорушника, причетного до скоєння ДТП.

Згодом працівники поліції з’ясували, що зловмисник після скоєння аварії втік з місця події та підпалив своє авто, щоб приховати сліди злочину.

За фактом ДТП зі смертельним наслідком слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ]. Чоловікові загрожує до восьми років за ґратами з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

"Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та пішоходів використовувати світлоповертальні елементи одягу", - йдеться у повідомленні.

Збив велосипедиста, втік та підпалив авто: поліція Київщини розшукала винуватця смертельного ДТП Аварія трапилася по вулиці Київська в селі Рудня 31 жовтня, о 18:45 годині. 33-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101» скоїв наїзд на 54-річного велосипедиста, який рухався вулицею в темну пору доби. В результаті автопригоди потерпілий від отриманих травм помер на місці. Правоохоронці негайно розпочали розшук правопорушника, причетного до скоєння ДТП. Згодом працівники поліції з’ясували, що зловмисник після скоєння аварії втік з місця події та підпалив своє авто, щоб приховати сліди злочину. За фактом ДТП зі смертельним наслідком, слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 286 ККУ]. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та пішоходів використовувати світлоповертальні елементи одягу! #поліція #поліціяКиївщини МВС України Національна поліція України Телеканал "Прямий" Київ - Київщина Тайм Факти тижня Цензор.НЕТ Факти ICTV РБК-Украина Українська правда УНІАН УНН - Українські Національні Новини Київщина 24/7 РБК-Украина Gazeta FAKTI Obozrevatel УКРІНФОРМ Столичний регіон Броварське районне управління поліції Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 1 листопада 2022 р.

Нагадаємо, у Києві на всі тролейбусні маршрути випускають автобуси.

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