Київ
202
2 хв

Суcідські війни: у Києві чоловік підпалив автомобіль знайомої через образу (фото)

Внаслідок загорання автівка Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Спалене авто

Спалене авто / © Поліція Києва

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 41-річного місцевого мешканця, який через особисту неприязнь влаштував підпал, що призвів до знищення трьох автомобілів.

Про це повідомил поліція Києва у Facebook.

У Києві згоріли три авто - деталі інциденту

Як повідомляє поліція Києва, конфлікт між підозрюваним та його 44-річною сусідкою мав тривалий характер. Під час чергової суперечки чоловік, керований образою, вирішив помститися жінці, знищивши її транспортний засіб марки Chrysler.

Схема злочину була досить примітивною: зловмисник підпалив ганчірку, кинув її на авто сусідки, після чого спокійно пішов додому.

Вогнева стихія вийшла з-під контролю і перекинулася на сусідні машини. У результаті:

  • Chrysler (авто сусідки) було повністю знищено;

  • Nissan, що стояв поруч, також був повністю знищений вогнем;

  • Volkswagen отримав значні пошкодження.

Чоловік підпалив автомобіль сусідки через образу / © Поліція Києва

Спалене авто / © Поліція Києва

Спалене авто / © Поліція Києва

Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень / © Поліція Києва

Що загрожує палію

Оперативники Дніпровського управління поліції оперативно встановили особу палія та затримали його у порядку статті 208 КПК України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). За скоєне чоловікові загрожує суворе покарання — до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі на тлі ревнощів 36-річний чоловік спалив припаркована біля будинку автівку жінки. Поліція затримала зловмисника — тепер він відповідатиме перед законом.

