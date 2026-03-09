- Дата публікації
Суcідські війни: у Києві чоловік підпалив автомобіль знайомої через образу (фото)
Внаслідок загорання автівка Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.
У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 41-річного місцевого мешканця, який через особисту неприязнь влаштував підпал, що призвів до знищення трьох автомобілів.
Про це повідомил поліція Києва у Facebook.
У Києві згоріли три авто - деталі інциденту
Як повідомляє поліція Києва, конфлікт між підозрюваним та його 44-річною сусідкою мав тривалий характер. Під час чергової суперечки чоловік, керований образою, вирішив помститися жінці, знищивши її транспортний засіб марки Chrysler.
Схема злочину була досить примітивною: зловмисник підпалив ганчірку, кинув її на авто сусідки, після чого спокійно пішов додому.
Вогнева стихія вийшла з-під контролю і перекинулася на сусідні машини. У результаті:
Chrysler (авто сусідки) було повністю знищено;
Nissan, що стояв поруч, також був повністю знищений вогнем;
Volkswagen отримав значні пошкодження.
Що загрожує палію
Оперативники Дніпровського управління поліції оперативно встановили особу палія та затримали його у порядку статті 208 КПК України.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). За скоєне чоловікові загрожує суворе покарання — до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі на тлі ревнощів 36-річний чоловік спалив припаркована біля будинку автівку жінки. Поліція затримала зловмисника — тепер він відповідатиме перед законом.