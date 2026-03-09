Суcідські війни: у Києві чоловік підпалив автомобіль знайомої через образу (фото)

Спалене авто / © Поліція Києва

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 41-річного місцевого мешканця, який через особисту неприязнь влаштував підпал, що призвів до знищення трьох автомобілів.

Про це повідомил поліція Києва у Facebook.

У Києві згоріли три авто - деталі інциденту

Як повідомляє поліція Києва, конфлікт між підозрюваним та його 44-річною сусідкою мав тривалий характер. Під час чергової суперечки чоловік, керований образою, вирішив помститися жінці, знищивши її транспортний засіб марки Chrysler.

Схема злочину була досить примітивною: зловмисник підпалив ганчірку, кинув її на авто сусідки, після чого спокійно пішов додому.

Вогнева стихія вийшла з-під контролю і перекинулася на сусідні машини. У результаті:

Chrysler (авто сусідки) було повністю знищено;

Nissan , що стояв поруч, також був повністю знищений вогнем;

Volkswagen отримав значні пошкодження.

Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень

Що загрожує палію

Оперативники Дніпровського управління поліції оперативно встановили особу палія та затримали його у порядку статті 208 КПК України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). За скоєне чоловікові загрожує суворе покарання — до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі на тлі ревнощів 36-річний чоловік спалив припаркована біля будинку автівку жінки. Поліція затримала зловмисника — тепер він відповідатиме перед законом.