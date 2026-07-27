Отомстил за "зомбирование": в Киеве мужчина сжег автомобиль своего психолога

Сожженный автомобиль психолога / © Киевская городская прокуратура

Реклама

В Киеве мужчина пытался сжечь автомобиль своего психолога, потому что, по его мнению, тот якобы его зомбирует. В то же время пострадал и сам поджигатель.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

«… Киевлянину доложено о подозрении в поджоге автомобиля психолога одной из общественных организаций. Установлено, что 34-летний мужчина, посещавший этого психолога, решил сжечь его автомобиль. Он молотком разбил стекло автомобиля BMW X5 и бросил в салон пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся смесью», — говорится в сообщении.

Реклама

В прокуратуре отметили, что в результате возгорания транспортное средство получило существенные повреждения. В то же время травмы получил и сам поджигатель.

подозреваемый находится на учете у врача-психиатра / © Киевская городская прокуратура

Известно, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, а психолог, по его словам, «превращает пациентов в зомби», поэтому он осуществил «народный суд».

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды. В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.

Новости партнеров