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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Отомстил за "зомбирование": в Киеве мужчина сжег автомобиль своего психолога

Столичные правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему киевлянину, который состоит на учете у психиатра и решил совершить «народный суд», поджег BMW X5 своего психолога, обвинив его в «зомбировании».

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Сожженный автомобиль психолога

Сожженный автомобиль психолога / © Киевская городская прокуратура

В Киеве мужчина пытался сжечь автомобиль своего психолога, потому что, по его мнению, тот якобы его зомбирует. В то же время пострадал и сам поджигатель.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

«… Киевлянину доложено о подозрении в поджоге автомобиля психолога одной из общественных организаций. Установлено, что 34-летний мужчина, посещавший этого психолога, решил сжечь его автомобиль. Он молотком разбил стекло автомобиля BMW X5 и бросил в салон пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся смесью», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в результате возгорания транспортное средство получило существенные повреждения. В то же время травмы получил и сам поджигатель.

подозреваемый находится на учете у врача-психиатра / © Киевская городская прокуратура

подозреваемый находится на учете у врача-психиатра / © Киевская городская прокуратура

Известно, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, а психолог, по его словам, «превращает пациентов в зомби», поэтому он осуществил «народный суд».

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды. В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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