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- Київ
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Звичайна гра закінчилася трагедією: на Київщині потонула 13-річна дитина
На Бориспільщині під час гри у волейбол потонула 13-річна дівчинка.
У селі Богданівка Бориспільського району Київської області сталася трагедія: намагаючись дістати м’яч зі штучної водойми, загинула 13-річна дитина.
Про це повідомили в поліції Київської області.
У поліції зазначили, що трагічний випадок стався ввечері 26 липня. За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до них о 17:21.
Попередньо встановлено, що компанія із шести дітей грала у волейбол. Під час гри спортивний інвентар впав у штучну водойму. Намагаючись дістати м’яч, 13-річна дівчинка стрибнула у воду, проте не змогла виплисти, оскільки не вміла плавати, і потонула.
«На місце події негайно прибули правоохоронці та медики. Попри проведені реанімаційні заходи, на жаль, врятувати дівчинку не вдалося», — зауважили в поліції.
Наразі слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області стався резонансний випадок жорстокого поводження з дитиною. У Мережі поширилося відео, на якому жінка б’є трирічну онуку та тягне її за волосся просто в супермаркеті.