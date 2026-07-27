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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

Звичайна гра закінчилася трагедією: на Київщині потонула 13-річна дитина

На Бориспільщині під час гри у волейбол потонула 13-річна дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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На Київщині потонула 13-річна дитина

На Київщині потонула 13-річна дитина / © Поліція Київської області

У селі Богданівка Бориспільського району Київської області сталася трагедія: намагаючись дістати м’яч зі штучної водойми, загинула 13-річна дитина.

Про це повідомили в поліції Київської області.

У поліції зазначили, що трагічний випадок стався ввечері 26 липня. За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до них о 17:21.

Попередньо встановлено, що компанія із шести дітей грала у волейбол. Під час гри спортивний інвентар впав у штучну водойму. Намагаючись дістати м’яч, 13-річна дівчинка стрибнула у воду, проте не змогла виплисти, оскільки не вміла плавати, і потонула.

«На місце події негайно прибули правоохоронці та медики. Попри проведені реанімаційні заходи, на жаль, врятувати дівчинку не вдалося», — зауважили в поліції.

Наразі слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області стався резонансний випадок жорстокого поводження з дитиною. У Мережі поширилося відео, на якому жінка б’є трирічну онуку та тягне її за волосся просто в супермаркеті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
385
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