Прощання із Катериною Шалупнею / © "Київ24"

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У понеділок, 27 липня, у Києві попрощалися із Катериною Шалупнею, яка загинула 24 липня на Київщині під час ракетного удару РФ по полігону. Жертва удару РФ — невістка народного депутата Валерія Зуба, чий син воює на фронті.

Про церемонію прощання повідомляють українські ЗМІ.

Із Катериною попрощалися у Володимирському кафедральному соборі в Києві. Поховання відбудеться у Чернігові.

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Катерина Шалупня була працівницею Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад.

«Війна продовжує завдавати найстрашніших і найболючіших ударів, забираючи від нас найкращих. Невимовний біль пронизує серця кожного з нас: унаслідок ворожого нападу рф загинула частина команди Секретаріату УАРОР — наша колега, світла людина та професіоналка своєї справи, начальник юридичного відділу Секретаріату Асоціації Катерина Шалупня», — написали на сторінці УАРОР.

Прощання із Катериною Шалупнею. Фото: Київ24 / © "Київ24"

Чоловік Катерини дізнався про її загибель у бліндажі

Свекор, народний депутат Валерій Зуб повідомив, що чоловік Катерини перебуває на фронті і дізнався про її загибель у бліндажі.

«Син дізнався про її загибель, перебуваючи на позиції. У бліндажі. Поки він захищає всіх нас, тут, у тилу, ми не змогли захистити його дружину», — написав він.

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За його словами, невістку відправили від УАРОР на захід, який організовувала асоціація виробників безпілотних систем «Армада».

Удар РФ по полігону під час виставки зброї під Києвом — останні новини

Нагадаємо, за останніми даними, кількість жертв балістичного удару Росії по полігону під час виставки озброєння у селі Капітанівка, що під Києвом, 24 липня зросла до 11. У понеділок, 27 липня, помер 66-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час ворожого удару.

Серед жертв терористичного удару — заступниця начальника Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій УДО Валентина Савіцька.

27 липня організаторові виставки Василю Гончаруку обрали запобіжний захід. Його відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Сам Гончарук визнав свою відповідальність та запевнив, що співпрацює зі слідчими.

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