У Києві "ухилянта" пропонували зробити студентом за "10 кг смородини": деталі оборудки (фото)

Викладачка одного зі столичних вишів / © Київська міська прокуратура

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У Києві викладачка університету пропонувала «ухилянту» зробити його студентом за «10 кг смородини».

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру доценту одного зі столичних університетів», — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що підозрювана — викладачка університету — за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті заради отримання відстрочки. За 10 000$ він мав фіктивно вчитися на менеджера технологій. Водночас у цю суму була включена допомога зі складанням усіх сесій.

«Додатково заплатити доведеться лише 35 тисяч грн за рік навчання. Загалом статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки — саме стільки триватиме його навчання», — розповіли у прокуратурі.

Під час особистої зустрічі жінка пояснила порядок оформлення документів та завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги — «10 кілограмів смородини».

Затримали її одразу після одержання неправомірної вигоди.

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