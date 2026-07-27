В Киеве "уклониста" предлагали сделать студентом за "10 кг смородины": детали сделки (фото)

Преподавательница одного из столичных вузов / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве преподавательница университета предлагала «уклонисту» сделать его студентом за «10 кг смородины».

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении доцента одного из столичных университетов», — говорится в сообщении.

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Установлено, что подозреваемая — преподавательница университета, за деньги обещала договориться о поступлении мужчины в колледж при университете для получения отсрочки. За 10 000$ он должен фиктивно учиться на менеджера технологий. В то же время, в эту сумму была включена помощь со сдачей всех сессий.

«Дополнительно заплатить придется всего 35 тысяч грн в год обучения. В целом, статус студента, по словам подозреваемой, позволит мужчине получить отсрочку на следующие три года — именно столько будет продолжаться его обучение», — рассказали в прокуратуре.

Во время личной встречи женщина объяснила порядок оформления документов и называла завуалированно деньги, которые хочет получить за свои услуги — «10 килограммов смородины».

Задержали ее сразу после получения неправомерной выгоды.

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Напомним, во Львовской области 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако пограничники заподозрили, что брак имеет признаки фиктивности. Сначала мужчина уверял, что цель путешествия — туристическая. Мол, он хочет показать своей невесте другие страны и вместе провести время за границей. Однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в том же авто находилась его гражданская жена, с которой он проживает.

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