- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве "уклониста" предлагали сделать студентом за "10 кг смородины": детали сделки (фото)
В Киеве задержали преподавательницу вуза, которая за взятку в $10 тысяч под видом «10 кг смородины» обещала мужчине фиктивное поступление и отсрочку.
В Киеве преподавательница университета предлагала «уклонисту» сделать его студентом за «10 кг смородины».
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.
«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении доцента одного из столичных университетов», — говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемая — преподавательница университета, за деньги обещала договориться о поступлении мужчины в колледж при университете для получения отсрочки. За 10 000$ он должен фиктивно учиться на менеджера технологий. В то же время, в эту сумму была включена помощь со сдачей всех сессий.
«Дополнительно заплатить придется всего 35 тысяч грн в год обучения. В целом, статус студента, по словам подозреваемой, позволит мужчине получить отсрочку на следующие три года — именно столько будет продолжаться его обучение», — рассказали в прокуратуре.
Во время личной встречи женщина объяснила порядок оформления документов и называла завуалированно деньги, которые хочет получить за свои услуги — «10 килограммов смородины».
Задержали ее сразу после получения неправомерной выгоды.
Напомним, во Львовской области 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако пограничники заподозрили, что брак имеет признаки фиктивности. Сначала мужчина уверял, что цель путешествия — туристическая. Мол, он хочет показать своей невесте другие страны и вместе провести время за границей. Однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в том же авто находилась его гражданская жена, с которой он проживает.