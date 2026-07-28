Росія могла розпочати новий етап атак на критичну інфраструктуру Києва — моніторингові канали

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Російська армія, ймовірно, розпочала новий етап атак на критичну інфраструктуру Києва. Під час сьогоднішнього нальоту дрони фіксували в районах розташування енергетичних об’єктів і систем теплопостачання.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Також спостерігачі зафіксували новий напрямок запуску реактивних безпілотників — із території тимчасово окупованого Донецька.

Реклама

За оцінкою моніторингових ресурсів, такі дії можуть свідчити про те, що російські війська випробовують нові маршрути та способи подолання української протиповітряної оборони.

Не виключено, що окупанти намагаються визначити найефективніші напрямки для майбутніх масштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі ближче до початку опалювального сезону.

Водночас офіційного підтвердження інформації про зміну тактики російських атак наразі немає.

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: була загроза балістичного удару

Реклама

Новини партнерів