Россия могла начать новый этап атак на критическую инфраструктуру Киева - мониторинговые каналы

Дрон / © ТСН.ua

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Российская армия предположительно начала новый этап атак на критическую инфраструктуру Киева. Во время сегодняшнего налета дроны фиксировались в районах расположения энергетических объектов и систем теплоснабжения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Также наблюдатели зафиксировали новое направление запуска реактивных беспилотников с территории временно оккупированного Донецка.

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По оценке мониторинговых ресурсов такие действия могут свидетельствовать о том, что российские войска испытывают новые маршруты и способы преодоления украинской противовоздушной обороны.

Не исключено, что оккупанты пытаются определить самые эффективные направления для будущих масштабных ударов по энергетической инфраструктуре ближе к началу отопительного сезона.

В то же время, официального подтверждения информации об изменении тактики российских атак пока нет.

Напомним, что ранее в Украине объявили масштабную воздушную тревогу : была угроза баллистического удара

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