Обычная игра закончилась трагедией: на Киевщине утонул 13-летний ребенок

В Киевской области утонул 13-летний ребенок / © Полиция Киевской области

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В селе Богдановка Бориспольского района Киевской области произошла трагедия: пытаясь достать мяч из искусственного водоема, погиб 13-летний ребенок.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

В полиции отметили, что трагический случай произошел вечером 26 июля. По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в 17:21.

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Предварительно установлено, что компания из шести детей играла в волейбол. Во время игры спортивный инвентарь упал в искусственный водоем. Пытаясь достать мяч, 13-летняя девочка прыгнула в воду, однако не смогла выплыть, поскольку не умела плавать и утонула.

«На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и медики. Несмотря на реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти девочку не удалось», — отметили в полиции.

Следователи Яготинского отделения полиции Киевщины начали досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с примечанием «несчастный случай»). Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Вознесенске Николаевской области произошел резонансный случай жестокого обращения с ребенком. В Сети распространилось видео, на котором женщина бьет трехлетнюю внучку и тянет ее за волосы прямо в супермаркете.

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