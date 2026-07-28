В Киеве раздались взрывы: по реактивным дронам работала ПВО

ПВО / © Associated Press

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В ночь на 28 июля в Киеве повторно прогремели взрывы. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении Киева с юга. Жителей столицы призвали оставаться в укрытиях и не игнорировать воздушную тревогу.

Впоследствии угроза начала уменьшаться, а в ряде областей уже объявили отбой воздушной тревоги.

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Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Атака на полигон – что известно

Днем 24 июля армия РФ нанесла удар баллистике по частному полигону в Бучанском районе Киевской области. На момент удара там проходила выставка вооружения. По данным ПС, в Киевской области было зафиксировано попадание двух ракет.

Первоначально Офис генпрокурора заявил о десяти погибших. В частности, жертвами стали работник польской компании, журналист Валентина Савицкая, эксочельщик Центра «Альфа» СБУ Эдуард Сиренко.

Уже сегодня стало известно, что в результате атаки количество жертв возросло до 11 человек . В больнице скончался 66-летний мужчина.

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Заметим, что анонс о выставке оружия был в Сети. Впрочем, ассоциация АРМАДА, причастная к организации события, утверждает, что точную локацию не распространяли публично, а событие имело строго закрытый формат.

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