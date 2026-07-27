Прощание с Екатериной Шалупней

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В понедельник, 27 июля, в Киеве простились с Екатериной Шалупней, погибшей 24 июля в Киевской области во время ракетного удара РФ по полигону. Жертва удара РФ — невестка народного депутата Валерия Зуба, чей сын воюет на фронте.

О церемонии прощания сообщают украинские СМИ.

С Екатериной простились во Владимирском кафедральном соборе в Киеве. Похороны пройдут в Чернигове.

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Екатерина Шалупня была работницей Секретариата Украинской ассоциации районных и областных советов.

«Война продолжает наносить самые страшные и болезненные удары, забирая от нас лучших. Невыразимая боль пронизывает сердца каждого из нас: в результате вражеского нападения России погибла часть команды Секретариата УАРОР — наш коллега, светлый человек и профессионал своего дела, начальник юридического отдела Секретариата Ассоциации Екатерина Шалупня», — написали на странице УАРОР.

Прощание с Екатериной Шалупней. Фото: Киев24

Муж Екатерины узнал о ее гибели в блиндаже

Свекор, народный депутат Валерий Зуб сообщил, что муж Екатерины находится на фронте и узнал о ее гибели в блиндаже.

«Сын узнал о ее гибели, находясь на позиции. В блиндаже. Пока он защищает всех нас, тут, в тылу, мы не смогли защитить его жену», — написал он.

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По его словам, невестку отправили от УАРОР на мероприятие, организованное ассоциацией производителей беспилотных систем «Армада».

Удар РФ по полигону во время выставки оружия под Киевом — последние новости

Напомним, по последним данным, количество жертв баллистического удара России по полигону во время выставки вооружения в селе Капитановка под Киевом 24 июля возросло до 11. В понедельник, 27 июля, скончался 66-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время вражеского удара.

Среди жертв террористического удара — заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций УГО Валентина Савицкая.

27 июля организатору выставки Василию Гончаруку избрали меру пресечения. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Сам Гончарук признал свою ответственность и заверил, что сотрудничает со следователями.

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