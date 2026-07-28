У Києві пролунали вибухи: по реактивних дронах працювала ППО

ППО / © Associated Press

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У ніч проти 28 липня у Києві повторно пролунали вибухи. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Києва з півдня. Жителів столиці закликали залишатися в укриттях і не ігнорувати повітряну тривогу.

Згодом загроза почала зменшуватися, а і в низці областей вже оголосили відбій повітряної тривоги.

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Інформації про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі немає. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Атака на полігон — що відомо

Вдень 24 липня армія РФ завдала удару балістикою по приватному полігону у Бучанському районі Київської області. На момент удару там відбувалася виставка озброєння. За даними ПС, на Київщині було зафіксовано влучання двох ракет.

Спочатку Офіс генпрокурора заявив про десятьох загиблих. Зокрема, жертвами стали працівник польської компанії, журналістка Валентина Савіцька, ексочільник Центру «Альфа» СБУ Едуард Сіренко.

Вже сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки кількість жертв зросла до 11 осіб. У лікарні помер 66-річний чоловік.

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Зауважимо, що анонс про виставку зброї був у Мережі. Втім, асоціація АРМАДА, яка була причетна до організації події, твердить, що точну локацію не поширювали публічно, а подія мала суворо закритий формат.

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