У Києві маршрутка перевозила пасажирів під "дощем" у салоні: з'явилося відео

Київські маршрутки / © bigkyiv.com.ua

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У Києві столичні патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, котрий перевозив пасажирів у маршрутці з дірявим дахом, з якого стікала вода.

Про це повідомила патрульна поліція Києва у Telegram.

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Приводом для перевірки стало відео, яке раніше сколихнуло соціальні мережі. На кадрах, знятих у Святошинському районі столиці, видно, як під час руху та дощу вода з даху маршрутки рясно затікала просто в салон на пасажирські місця.

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Інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті встановили особу керманича та розшукали його.

Поліцейські розʼяснили водієві, що подальша експлуатація цього маршрутного таксі суворо заборонена до повного усунення всіх технічних несправностей.

Дата публікації 12:26, 28.07.26 Кількість переглядів 4 Маршрутка з «душем»: у Києві пасажирів перевозили під дощем у салоні

Окрім цього, на порушника винесли адміністративну постанову за ч. 2 ст. 121 КУпАП (керування водієм транспортним засобом, що використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, який має технічні несправності).

Нагадаємо, раніше водій маршрутки назвав найгірші категорії пасажирів, які дратують найбільше. Зокрема водій маршрутки не в захваті від пасажирів, які сідають на крісло біля нього та починають голосно розмовляти телефоном і відволікають таким чином від роботи.

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