Водій маршрутки назвав найгірші категорії пасажирів: хто дратує найбільше

Зокрема, водій маршрутки не в захваті від пасажирів, які сідають на крісло біля нього та починають голосно розмовляти по телефону, чим відволікають від роботи.

Водій київської маршрутки В’ячеслав Матвієнко розповів, які пасажири його дратують найбільше. Насамперед йдеться про людей, які не читають табличку маршруту, тихо повідомляють про зупинку, користуються навушниками, не чуючи, що їм говорять, або відволікають водія власними розповідями.

Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Luki.

Водій скаржиться на людей, які вимагають здачу обов'язково паперовими купюрами.

Також читайте У Херсоні росіяни знову атакували маршрутку з дрона, постраждали люди

"Бісять люди, які не уважно читають табличку з переліком зупинок. Стоять на кінцевій зупинці й хвилини дві читають, а там написано великими літерами, щоб навіть люди з поганим зором можуть прочитати: "м. Чернігівська". Тоді заходять і питають: "Ви до станції метро Чернігівська їдете?". Ну, а для кого там написано?", – додає В’ячеслав.

Крім того, на маршруті часто запитують, де розташований будинок, куди їм потрібно, чи ледь не окремийй під'їзд.

Чоловік пояснює, що мабуть 80% водіїв, які працюють у Києві, приїхали на роботу з інших міст. Тому не можуть знати, де розташований той чи інший будинок.

"Звідки він може знати: привели на маршрут, показали. Він їде, просто знає назви вулиць. Звідки він має знати, де той чи інший будинок. Я завжди раджу питати тих людей, що їдуть у салоні", – зазначає В’ячеслав.

Також водій маршрутки не в захваті від пасажирів, які сідають на крісло біля нього та починають голосно розмовляти телефоном, або самі починають розмову.

"Я навіть надрукував спеціальну табличку, що розмовляти біля водія маршрутки по телефону заборонено, але люди не читають. Взагалі не дуже люблю, коли хтось туди сідає, особливо, коли салон пустий. Кладу якусь теку чи якийсь предмет на сидіння, але в нас люди до того нахабні, що їм байдуже. Загалом стримуюся, бо не люблю конфліктувати, але інколи коли голосно або перегинають палку, то кажу: "Мене ваша Санта-Барбара не цікавлять. Якщо хочете поговорити, то йдіть на задній майданчик", – зазначає В'ячеслав.

Також чоловік розповідає, що близько 70% пасажирів заходить у маршрутку в навушниках, дають гроші, але не кажуть за скількох людей оплачують проїзд. Коли водій перепитує, то вони не чують через гучну музику, а потім можуть агресувати.

Крім того, водій запевняє, що завжди бачить кількість так званих "зайців", навіть коли маршрутка зовсім заповнена людьми.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені водій маршрутки відмовився везти матір загиблого.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.