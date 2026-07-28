В Киеве маршрутка перевозила пассажиров под "дождем" в салоне: появилось видео

Киевские маршрутки / © bigkyiv.com.ua

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В Киеве столичные патрульные разыскали и привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров в маршрутке с дырявой крышей, с которой стекала вода.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

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Поводом для проверки стало видео, ранее всколыхнувшее социальные сети. На кадрах, снятых в Святошинском районе столицы, видно, как во время движения и дождя вода с крыши маршрутки изрядно затекала прямо в салон на пассажирские места.

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Инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте установили личность водителя и разыскали его.

Полицейские объяснили водителю, что дальнейшая эксплуатация этого маршрутного такси строго запрещена до полного устранения всех технических неисправностей.

Дата публикации 12:26, 28.07.26 Количество просмотров 3 Маршрутка с «душем»: в Киеве пассажиров перевозили под дождем в салоне

Кроме того, на нарушителя вынесли административное постановление по ч. 2 ст. 121 КУоАП (управление водителем транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющему технические неисправности).

Напомним, ранее водитель маршрутки назвал самые плохие категории пассажиров, которые раздражают больше всего. В частности, водитель маршрутки не в восторге от пассажиров, которые садятся на кресло возле него и начинают громко разговаривать по телефону и отвлекают таким образом от работы.

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