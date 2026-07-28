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- Киев
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В Киеве маршрутка перевозила пассажиров под "дождем" в салоне: появилось видео
В Киеве патрульные разыскали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров под ливнем в салоне из-за дырявой крыши и привлекли его к ответственности.
В Киеве столичные патрульные разыскали и привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажиров в маршрутке с дырявой крышей, с которой стекала вода.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.
Поводом для проверки стало видео, ранее всколыхнувшее социальные сети. На кадрах, снятых в Святошинском районе столицы, видно, как во время движения и дождя вода с крыши маршрутки изрядно затекала прямо в салон на пассажирские места.
Инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте установили личность водителя и разыскали его.
Полицейские объяснили водителю, что дальнейшая эксплуатация этого маршрутного такси строго запрещена до полного устранения всех технических неисправностей.
Кроме того, на нарушителя вынесли административное постановление по ч. 2 ст. 121 КУоАП (управление водителем транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющему технические неисправности).
Напомним, ранее водитель маршрутки назвал самые плохие категории пассажиров, которые раздражают больше всего. В частности, водитель маршрутки не в восторге от пассажиров, которые садятся на кресло возле него и начинают громко разговаривать по телефону и отвлекают таким образом от работы.