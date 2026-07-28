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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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351
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В одном из районов Киева будут греметь взрывы: в чем дело

Городские власти призывают не паниковать из-за звуков взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Взрыв в Киеве / Иллюстративное фото

Взрыв в Киеве / Иллюстративное фото / © Associated Press

Жителей Подольского района Киева предупредили о возможных звуках взрывов 28 июля. Это пиротехники будут ликвидировать опасные находки прямо на месте.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В Подольском районе столицы во вторник будут работать пиротехнические подразделения, так что местные жители могут слышать звуки взрывов.

Специалисты будут производить уничтожение взрывоопасных предметов, которые невозможно безопасно перевезти в другое место.

«Сохраняйте спокойствие!» — призывали в КГГА.

Напомним, в ночь на 28 июля в Киеве прогремели взрывы из-за работы ПВО по реактивным дронам, летевшим с юга. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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Дата публикации
Количество просмотров
351
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