Постійно змінював ціну й маршрути: як у Києві працював канал втечі чоловіків до Молдови (фото)

Затриманий організатор схеми / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці знешкодили черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, зокрема до Молдови.

Про це повідомила в поліція Києва у Facebook та оприлюднила фото затримання.

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Організатором «бізнесу» виявився 25-річний уродженець Запоріжжя, який мешкав у столиці. Молодик шукав охочих виїхати з країни, особисто проводив для них інструктажі та обіцяв повний «супровід» аж до самого кордону з Молдовою.

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Схема, за якою діяв затриманий, була стандартною, однак сам ділок поводився досить хаотично та постійно плутав «клієнтів». На початку переговорів він пропонував їхати через Одесу і озвучував цінник у 17 тисяч євро, вимагаючи розрахунок у криптовалюті. Потім організатор передумав: змінив напрямок руху, перейшов на готівку та перерахував вартість послуг.

У результаті з черговим «клієнтом» вони домовилися про розстрочку у два етапи:

14 тисяч євро «ухилянт» мав віддати у Києві безпосередньо перед виїздом;

ще 1 тисячу доларів — за 150 метрів до прикордонної смуги.

Силовики схопили 25-річного організатора «на гарячому» — саме під час отримання першого траншу в 14 тисяч євро.

Затримання організатора схеми / © Поліція Києва

Затримання організатора схеми на гарячому / © Поліція Києва

Слідчі поліції за процесуального керівництва міської прокуратури вже оголосили затриманому підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Тепер «бізнесмену» загрожує чималий термін — до дев’яти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усіх інших можливих учасників цієї схеми.

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Нагадаємо, у Києві жорстко затримали порушника, якого розшукував ТЦК. Звичайна вимога правоохоронців зупинитися спровокувала на вулицях столиці гостросюжетну гонитву із загрозою для пішоходів, трощенням автомобіля та вкрай небажаним фіналом для самого порушника.

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