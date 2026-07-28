Постоянно менял цену и маршруты: как в Киеве работал канал побега мужчин в Молдову (фото)

Задержанный организатор схемы / © Полиция Киева

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В Киеве стражи порядка обезвредили очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу, в частности в Молдову.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook и обнародовала фото задержания.

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Организатором «бизнеса» оказался 25-летний уроженец Запорожья, проживавший в столице. Молодой человек искал желающих уехать из страны, лично проводил для них инструктажи и обещал полное «сопровождение» вплоть до самой границы с Молдовой.

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Схема, по которой действовал задержанный, была стандартной, однако сам делец вел себя достаточно хаотично и постоянно путал «клиентов». В начале переговоров он предлагал ехать через Одессу и озвучивал ценник в 17 тысяч евро, требуя расчета в криптовалюте. Затем организатор передумал: изменил направление движения, обналичился и перечислил стоимость услуг.

В результате с очередным «клиентом» они договорились о рассрочке в два этапа:

14 тысяч евро «уклонист» должен был отдать в Киеве непосредственно перед выездом;

еще 1 тысячу долларов — за 150 метров до пограничной полосы.

Силовики схватили 25-летнего организатора с поличным — именно во время получения первого транша в 14 тысяч евро.

Задержание организатора схемы / © Полиция Киева

Задержание организатора схемы на горячем / © Полиция Киева

Следователи полиции под процессуальным руководством городской прокуратуры уже объявили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Теперь бизнесмену грозит немалый срок — до девяти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают всех других возможных участников этой схемы.

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Напомним, в Киеве жестко задержали разыскиваемого ТЦК нарушителя. Обычное требование стражей порядка остановиться спровоцировало на улицах столицы остросюжетную погоню с угрозой для пешеходов, крушением автомобиля и крайне нежелательным финалом для самого нарушителя.

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