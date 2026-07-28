«Дайте Федорову год»: ветераны обратились к Зеленскому и анонсировали новый масштабный протест

Митинги в поддержку Федорова / © соцмережі

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Ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, анонсировал в Киеве на пятницу, 31 июля, протестный ход за диалог и реформы в защитнике.

Об этом украинский ветеран написал в Сети Threads.

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Думаю, все уже видели новое интервью президента. К сожалению, в нем мы так и не получили ответа на вопрос, который задают люди на протестах по всей стране. Я убежден, что слушать свой народ — это признак силы, и надеюсь, что президент нас услышит. Ведь без полноценной коммуникации в обществе будут нарастать фрустрация и уныние, а это точно не то, с чем нам следует заходить в и так сверхтяжелую зиму», — отметил он.

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По его информации, участники протестного шествия будут стартовать в 19:00 от памятника Шевченко в парке Шевченко и направятся к площади Ивана Франко, где они обычно собираются.

Он призвал другие города присоединиться к инициативе и пройтись по центральным улицам, если это будет позволять ситуация с безопасностью.

«Призываю Владимира Зеленского услышать свой народ и продолжить диалог с Федоровым. Например, дать Михаилу год на проведение реформ, а затем принимать решения в зависимости от результатов», — подытожил он.

Анонс протестного хода в Киеве. Фото: Дмитрий Козятинский

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, по данным СМИ, вопрос с возвращением Михаила Федорова на должность главы Минобороны закрыт. Новым главой оборонного ведомства станет Евгений Хмара.

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В Офисе президента не ожидали, что бывший министр обороны Михаил Федоров будет сопротивляться из-за отставки. Они поражены тем, что он ставит зеленскому ультиматуму.

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