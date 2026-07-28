"Дайте Федорову рік": ветерани звернулися до Зеленського та анонсували новий масштабний протест

Мітинги на підтримку Федорова / © соцмережі

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Ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із ініціаторів мітингу проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві на п’ятницю, 31 липня, протестну ходу за діалог і реформи в оборонці.

Про це український ветеран написав у Мережі Threads.

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«Думаю, всі вже бачили нове інтерв’ю президента. На жаль, у ньому ми так і не отримали відповідь на запитання, яке ставлять люди на протестах по всій країні. Я переконаний, що слухати свій народ — це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму», — зазначив він.

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За його інформацією, учасники протестної ходи стартуватимуть о 19:00 від пам’ятника Шевченку в парку Шевченка і попрямують до площі Івана Франка, де вони зазвичай збираються.

Він закликав інші міста приєднатися до ініціативи та пройтися центральними вулицями, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

«Закликаю Володимира Зеленського почути свій народ і продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а далі ухвалювати рішення залежно від результатів», — підсумував він.

Анонс протестного ходу у Києві. Фото: Дмитро Козятинський

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, за даними ЗМІ, питання з поверненням Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони закрите. Новим очільником оборонного відомства стане Євгеній Хмара.

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В Офісі президента не очікували, що колишній міністр оборони Михайло Федоров чинитиме спротив через відставку. Вони вражені тим, що він висуває Зеленському ультиматуми.

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