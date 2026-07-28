Останутся ли киевляне зимой без света и тепла: эксперт раскрыла возможный сценарий

Отключение света в Киеве / © Associated Press

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Если Россия снова будет массированно обстреливать Киев и будут блэкауты, многие киевляне могут временно уехать из города. Однако массово ехать в села или за границу люди не будут. Власти советуют киевлянам заранее подготовить собственный «план Б», чтобы разгрузить инфраструктуру столицы.

Об этом в комментарии «УНИАН» сообщила кандидат экономических наук, специалист НАН Украины по вопросам качества жизни населения Людмила Черенько.

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По словам эксперта, сегодня важно заранее подготовить запасные варианты на случай повторения кризисных ситуаций минувшей зимы, ведь государство и местные власти не смогут полностью взять на себя организационные и финансовые затраты на переселение горожан.

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«Здесь делается ставка на то, чтобы снизить нагрузку на городскую инфраструктуру, если подобная ситуация повторится этой зимой. Чтобы люди, имеющие такую возможность, в частности, отапливаемые дачи, дистанционную работу или средства на аренду жилья на зиму в каком-то областном центре, максимально позаботились о себе сами», — отметила Черенько.

Специалист подчеркнула, что в прошлом году на фоне проблем со светом и теплом столицу временно покинули от 20% до 30% жителей. Если будущие обстрелы будут вызывать только длительные или почасовые отключения, большинство киевлян останутся дома благодаря приобретенным средствам автономности. Однако в случае критических разрушений доля тех, кто уедет, может быть выше.

«Это не было критически большое количество, ведь большинство осталось в столице. Называли цифры от 10 до 40%, поэтому, скорее всего, речь идет о 20-30% людей, которые прошлой зимой временно выехали из Киева», — сказала Черенько.

Эксперт добавила, что переехать вероятнее всего смогут семьи с детьми, люди с отдаленной работой или те, кто может взять отпуск. По ее словам, опасаясь тяжелой зимы, киевляне в основном будут временно перебираться к родственникам с более просторным жильем или в собственные запасные дома.

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При этом эксперт подчеркнула, что для тех, кто должен оставаться в городе из-за работы, альтернативой остаются отели с автономным питанием.

«Кстати, прошлой зимой, на пике проблем с электро- и теплоснабжением, некоторые люди, имеющие средства, даже арендовали гостиничные номера в районах Киева, где ситуация была спокойнее, или в полностью энергонезависимых гостиницах. Они были вынуждены искать такой вариант, поскольку должны были оставаться в городе и работать. Ведь не все могут оставить работу и уехать из Киева», — сказала Черенько.

При этом ученый не ожидает массового выезда за границу, ведь большинство украинцев уже адаптировались к бытовым трудностям и определились со своим местожительством, в том числе и те, кто ранее вернулся из-за границы. Также не ожидается и массовое переселение киевлян в сельскую местность. В случае ухудшения условий жители будут выбирать небольшие города с комфортной инфраструктурой.

«Разве что, не дай Бог, ситуация будет серьезнее, чем прошлой зимой. Тогда она может измениться. При этом люди, скорее всего, будут ориентироваться не на села, а на небольшие города, где есть комфортное жилье и инфраструктура. На пятом году войны, когда мы уже столько всего видели и пережили, людям вряд ли придется учиться рубить дрова в селах. Надеюсь, до такого не дойдет. Если человек решит жить на даче и рубить дрова, это скорее будет его собственным выбором, а не необходимостью», — отметила эксперт.

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Людмила Черенько подытожила, что меньше возможностей для временной релокации имеют одинокие и пожилые люди, а также тяжелобольные. Именно на эти социально незащищенные категории должны быть направлены первоочередная опека и помощь со стороны руководства громад.

Напомним, российская армия, вероятно, начала новый этап атак на критическую инфраструктуру Киева. Во время сегодняшнего налета дроны фиксировались в районах расположения энергетических объектов и систем теплоснабжения.

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