Київ розжарить до +30: синоптики попередили про повернення спеки та назвали точні дати

Фото ілюстративне / © УНІАН

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У середу, 29 липня, у Києві та Київській області утримуватиметься суха й комфортна погода з мінливою хмарністю.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує у столиці 29 суху погоду, а температура повітря коливатиметься від +22 до +23 градусів тепла.

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За даними Укргідрометцентру, 29 липня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура в області вдень становитиме від +21 до +26 градусів тепла. У Києві вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.

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На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що ранок у Києві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 29 липня / © скриншот

Водночас синоптики попереджають, що 1 серпня до столиці повернеться літня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +31 градус тепла

Погода у Києві 1 серпня / © скриншот

Раніше синоптики дали детальний прогно погоди на 29 липня для великих міст України.

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