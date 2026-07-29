Вечірнє купання на Київщині обернулося трагедією: на очах у брата втопився чоловік

Місце, де на Київщині втопився чоловік / © Національна поліція Київської області

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В Обухівському районі Київщини під час вечірнього купання в озері загинув 43-річний чоловік. Попри спроби брата та медиків реанімувати постраждалого, врятувати його не вдалося. Поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Про це повідомила поліція Київської області.

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До поліції нещодавно звернувся чоловік із повідомленням про трагічну загибель свого 43-річного брата під час купання у селі Підгірці. На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики.

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За попередніми даними, ввечері двоє братів вирушили купатися на озеро. Молодший, 38-річний чоловік, першим дістався протилежного берега. Не побачивши брата, він почав самотужки його шукати. Згодом чоловік виявив родича під водою. Разом з іншими людьми він витягнув потерпілого на берег і до приїзду медиків намагався реанімувати його.

Попри всі проведені реанімаційні заходи, врятувати 43-річного чоловіка не вдалося.

За цим фактом слідчі Обухівського райуправління поліції почали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство без обтяжувальних ознак.

Правоохоронці вкотре наголосили на необхідності неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм.

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«Пам’ятайте: дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя. Якщо ви стали свідком надзвичайної події на воді, негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 101», — закликали в поліції.

Нагадаємо, 14 липня на Чернігівщині в річці Остер потонули двоє братів — 10 і 17 років. Тіло молодшого хлопчика дістали в день трагедії, а 15 липня рятувальники знайшли тіло старшого брата. У ДСНС зазначали, що лише від початку місяця на українських водоймах загинули 67 людей, зокрема п’ятеро дітей.

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