- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1152
- Время на прочтение
- 2 мин
Вечернее купание на Киевщине обернулось трагедией: на глазах у брата утонул мужчина
Брат пытался спасти мужчину до приезда медиков, но его усилия оказались тщетными.
В Обуховском районе Киевщины во время вечернего купания в озере погиб 43-летний мужчина. Несмотря на попытки брата и медиков реанимировать пострадавшего, спасти его не удалось. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В полицию недавно обратился мужчина с сообщением о трагической гибели своего 43-летнего брата во время купания в селе Подгорцы. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики.
По предварительным данным, вечером двое братьев отправились купаться на озеро. Младший, 38-летний мужчина, первым добрался до противоположного берега. Не увидев брата, он начал его искать. Впоследствии мужчина обнаружил родственника под водой. Вместе с другими людьми он вытащил пострадавшего на берег и до приезда медиков пытался его реанимировать.
Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, спасти 43-летнего мужчину не удалось.
По этому факту следователи Обуховского райуправления полиции начали досудебное расследование по статье об умышленном убийстве без отягчающих признаков.
Правоохранители в очередной раз отметили необходимость неуклонно соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.
«Помните: соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь. Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия на воде, немедленно звоните по телефону на спецлинии 102 или 101», — призвали в полиции.
Напомним, 14 июля на Черниговщине в реке Остер утонули два брата — 10 и 17 лет. Тело младшего мальчика достали в день трагедии, а 15 июля спасатели обнаружили тело старшего брата. В ГСЧС отмечали, что только с начала месяца на украинских водоемах погибли 67 человек, в том числе пятеро детей.