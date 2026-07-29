Вечернее купание на Киевщине обернулось трагедией: на глазах у брата утонул мужчина

Место, где на Киевщине утонул мужчина / © Национальная полиция Киевской области

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В Обуховском районе Киевщины во время вечернего купания в озере погиб 43-летний мужчина. Несмотря на попытки брата и медиков реанимировать пострадавшего, спасти его не удалось. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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В полицию недавно обратился мужчина с сообщением о трагической гибели своего 43-летнего брата во время купания в селе Подгорцы. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики.

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По предварительным данным, вечером двое братьев отправились купаться на озеро. Младший, 38-летний мужчина, первым добрался до противоположного берега. Не увидев брата, он начал его искать. Впоследствии мужчина обнаружил родственника под водой. Вместе с другими людьми он вытащил пострадавшего на берег и до приезда медиков пытался его реанимировать.

Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, спасти 43-летнего мужчину не удалось.

По этому факту следователи Обуховского райуправления полиции начали досудебное расследование по статье об умышленном убийстве без отягчающих признаков.

Правоохранители в очередной раз отметили необходимость неуклонно соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

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«Помните: соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизнь. Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия на воде, немедленно звоните по телефону на спецлинии 102 или 101», — призвали в полиции.

Напомним, 14 июля на Черниговщине в реке Остер утонули два брата — 10 и 17 лет. Тело младшего мальчика достали в день трагедии, а 15 июля спасатели обнаружили тело старшего брата. В ГСЧС отмечали, что только с начала месяца на украинских водоемах погибли 67 человек, в том числе пятеро детей.

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