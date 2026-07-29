Напад на чоловіків / © Київська міська прокуратура

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У Києві 19-річному студенту повідомили про підозру у замаху на вбивство, хуліганстві та завдаванні тяжких тілесних ушкоджень після ножового нападу на трьох чоловіків. Один із потерпілих перебуває у реанімації в стані коми.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, ввечері 26 липня студент одного з київських навчальних закладів гуляв із дівчиною на території «Зони здоров’я» у Дніпровському районі.

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Там між ним і 29-річним перехожим виник конфлікт. За версією правоохоронців, студент кинув услід чоловікові нецензурні образи через те, що той нібито подивився в його бік.

Згодом чоловіки випадково зустрілися біля магазину. Під час нової сутички, як стверджує слідство, студент дістав ніж і завдав 29-річному чоловікові удару.

Матеріали справи / © Київська міська прокуратура

Потерпілий зміг піти з місця події, однак агресивну поведінку нападника намагалися припинити очевидці.

Який стан поранених

Коли перехожі спробували відібрати у підозрюваного ніж, між ними виникла бійка.

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Під час сутички 40-річний чоловік дістав ножове поранення у скроню. Він знепритомнів і нині перебуває у реанімації в стані коми. Ще один 36-річний чоловік також зазнав ножового поранення, коли намагався зупинити нападника.

Матеріали справи / © Київська міська прокуратура

Правоохоронці кваліфікували поранення двох потерпілих як тяжкі тілесні ушкодження.

Киянину повідомили про підозру у хуліганстві, замаху на умисне вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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Нагадаємо, у Києві 34-річний чоловік намагався спалити автомобіль свого психолога, вважаючи, що той його «зомбує». Він розбив скло BMW X5 і кинув у салон пляшку з легкозаймистою сумішшю. Автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень, травми дістав і сам палій. Чоловіку повідомлено про підозру.

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Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час проведення обшуку підозрюваний, який перебував у СЗЧ, відкрив прицільний вогонь по поліцейських. У результаті двоє бійців КОРД дістали поранення, а сам нападник вчинив самогубство.

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