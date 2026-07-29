Нападение на мужчин / © Киевская городская прокуратура

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ВКиеве 19-летнему студенту сообщили о подозрении в покушении на убийство, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений после ножевого нападения на троих мужчин. Один из потерпевших находится в реанимации в состоянии комы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, вечером 26 июля студент одного из киевских учебных заведений гулял с девушкой на территории Зоны здоровья в Днепровском районе.

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Там между ним и 29-летним прохожим возник конфликт. По версии стражей порядка, студент бросил вслед мужчине нецензурные оскорбления из-за того, что тот якобы посмотрел в его сторону.

Впоследствии мужчины случайно встретились у магазина. Во время новой стычки, как утверждает следствие, студент получил нож и нанес 29-летнему мужчине удар.

Материалы дела / © Киевская городская прокуратура

Потерпевший смог уйти с места происшествия, однако агрессивное поведение нападавшего пытались прекратить очевидцы.

Какое состояние раненых

Когда прохожие попытались отобрать у подозреваемого ножа, между ними возникла драка.

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Во время стычки 40-летний мужчина получил ножевое ранение в висок. Он потерял сознание и ныне находится в реанимации в состоянии комы. Еще один 36-летний мужчина также получил ножевое ранение, когда пытался остановить нападающего.

Материалы дела / © Киевская городская прокуратура

Правоохранители квалифицировали ранения двух потерпевших как тяжкие телесные повреждения.

Киевлянину сообщили о подозрении в хулиганстве, покушении на умышленное убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, в Киеве 34-летний мужчина пытался сжечь автомобиль своего психолога, считая, что тот его «зомбирует». Он разбил стекло BMW X5 и бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Автомобиль получил серьезные повреждения, травмы получил и сам поджигатель. Мужчине сообщено о подозрении.

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Напомним, в Днепропетровской области во время проведения обыска находившийся в СЗЧ подозреваемый открыл прицельный огонь по полицейским. В результате двое бойцов КОРД получили ранения, а сам нападавший совершил самоубийство.

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