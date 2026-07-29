В Киеве будет до +30: синоптики предупредили о возвращении жары и назвали точные даты

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © УНИАН

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В среду, 29 июля, в Киеве и Киевской области сохранится сухая и комфортная погода с переменной облачностью.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в столице 29 сухую погоду, а температура воздуха будет колебаться от +22 до +23 градусов тепла.

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По данным Укргидрометцентра, 29 июля в Киевской области и в столице ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура в области днём составит от +21 до +26 градусов тепла. В Киеве днём воздух прогреется до +22…+24 градусов тепла.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут висеть в небе до самого вечера. Осадков не ожидается. Днем столбики термометров будут показывать от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 29 июля

В то же время синоптики предупреждают, что 1 августа в столицу вернётся летняя жара. Стрелки термометров поднимутся до отметки +31 градус тепла

Погода в Киеве 1 августа

Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды на 29 июля для крупных городов Украины.

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