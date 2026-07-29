В Киеве жители многоэтажки остались без горячей воды из-за бывшей управляющей компании

ЖК «Паркова вежа» в Киеве

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Жители жилого комплекса «Паркова вежа» в Киеве остались без горячей воды и могут оказаться без отопления из-за действий бывшей управляющей компании «Ковальская-Житлосервис». Компания отказывается согласовывать документы нового ОСМД с «Нафтогазом», требуя уплаты неподтвержденных долгов.

Об этом сообщает «Трамвай» со ссылкой на главу ОСМД дома Александра Козаченко.

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После отказа компании «Ковальская-Житлосервис» от обслуживания четырех собственных жилых домов в Киеве, в частности «Парковой вежи» на улице Перемышльской, 2г, жители создали ОСМД и принялись самостоятельно организовывать теплоснабжение. Впрочем, по их словам, компания теперь препятствует получению газа для запуска котельной. Ранее причиной прекращения обслуживания «Ковальская-Житлосервис» называла значительную задолженность жителей.

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«Нафтогаз» отказывает из-за действующего договора с предыдущей компанией

ОСМД подготовило все необходимые документы для запуска собственной котельной, которая должна снабдить дом отоплением и горячей водой. Однако после обращения в «Нафтогаз Трейдинг» для заключения договора глава объединения получил отказ.

Причиной стало то, что в системе поставщика до сих пор значится действующий договор с «Ковальская-Житлосервис», оформленный на адрес этого дома. В «Нафтогазе» заявили, что не могут заключить новый договор, пока не будут урегулированы вопросы предидущего договора и долга компании. По имеющейся информации, общая задолженность «Ковальской» перед «Нафтогазом» составляет около 10 млн грн.

Переговоры результата не дали

Козаченко сообщил, что лично обращался в офис «Ковальская-Житлосервис» для переговоров. По его словам, компания отказалась подписывать какие-либо документы.

Представители компании заявили, что примерно 700 тыс. грн из общей суммы долга касаются именно этого дома. В то же время никаких расчетов, актов или других документов, подтверждающих эту сумму, ОСМД не получило. Откуда взялась именно такая цифра, в объединении объяснить не могут.

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Что говорит юрист?

Адвокат Андрей Ткачук в комментарии «Трамваю» отметил, что с юридической точки зрения проблемной кажется позиция «Ковальской» и «Нафтогаза», а не ОСМД.

По его словам, закон обязывает ОСМД заключить договор на поставку газа с уполномоченным поставщиком, и это право не может быть ограничено третьим лицом, имеющим собственные долги. Кроме того, задолженность «Ковальская-Житлосервис» принадлежит отдельному юридическому лицу и автоматически не переходит на ОСМД.

Юрист также подчеркнул, что любые утверждения о «долге дома» должны подтверждаться договорами, актами и первичными документами по потреблению газа. Без таких доказательств заявление о «700 тысячах» не имеет юридической силы.

Кроме того, он обратил внимание, что договор поставки природного газа заключается как договор присоединения в соответствии со статьей 634 Гражданского кодекса Украины. Для этого требуется соответствие заявителя требованиям поставщика, а не согласие предыдущего должника.

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Если же «Нафтогаз Трейдинг» окончательно откажет в заключении договора, ОСМД, по словам адвоката, автоматически перейдет к поставщику «последней надежды», функции которого выполняет «Нафтогаз Украины». В таком случае дом все равно будет снабжен газом, однако на менее выгодных условиях.

Ткачук рекомендует ОСМД письменно зафиксировать отказ «Ковальской» подписать необходимые документы, требовать документального подтверждения заявленных сумм в течение 10 рабочих дней, а также направить официальный запрос в «Нафтогаз Трейдинг» с просьбой предоставить конкретное правовое обоснование отказа в заключении договора. Письменный ответ может стать основанием для обращения в суд или НКРЭКУ.

Обещанный парк так и остался недоступен

Проблемы с теплоснабжением — не единственная претензия жильцов к застройщику. При продаже квартир менеджеры «Ковальской», как утверждают жители, обещали будущим владельцам доступ к парку «Паркове мисто» как одно из преимуществ жилого комплекса.

Однако позже выяснилось, что администрация «Паркового миста» не была осведомлена о таких договоренностях и не давала согласия на доступ. Никаких договоров между застройщиками не существовало, а значит, юридических оснований для пользования территорией парка у жителей не было.

По словам людей, даже после того, как стало известно об отказе в доступе, отдел продаж «Ковальской» продолжал рекламировать парк как часть инфраструктуры жилого комплекса.

В настоящее время переговоры продолжаются. ОСМД добивается документального подтверждения всех заявленных долгов и ищет законный механизм запуска котельной до начала отопительного сезона. Жители отмечают, что уже остались без горячей воды и опасаются, что зимой могут остаться без отопления.

К слову, в случае новых массированных обстрелов и блэкаутов в Киеве часть горожан может временно уехать, однако массового переселения в села или за границу не будет. По прогнозам эксперта НАН Украины Людмилы Черенько, зиму в столице могут переждать до 20-30% жителей, имеющих дистанционную работу, сбережения на аренду или собственные загородные дома. Власти советуют киевлянам заранее подготовить собственный «план Б», поскольку государство не сможет полностью взять на себя расходы на переселение.

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