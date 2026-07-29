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- Київ
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У Києві під час ВЛК чоловік убив лікарку ножем
Нападника затримали працівники поліції на місці скоєння злочину.
У Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік завдав ножових поранень лікарці-хірургині, внаслідок чого жінка померла.
Про це повідомив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
У повідомленні йдеться, що у середу, 29 липня, до Подільського районного територіального центру комплектування співробітники Національної поліції доправили порушника військового обліку, який раніше не пройшов військово-лікарську комісію.
Для усунення порушення його направили на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1.
«Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин завдав ножових ударів лікарці, від чого вона померла», — йдеться у повідомленні.
У ТЦК зазначили, що нападника затримали працівники поліції.
«На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії», — повідомили у відомстві.
Також у Київському міському ТЦК та СП наголосили, що відповідно до чинного законодавства підозрюваного буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
Окремо у відомстві підкреслили, що військово-лікарські комісії є цивільними установами і не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України, а їхній медичний персонал складається виключно з цивільних працівників.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК з групи оповіщення, яка хотіла його мобілізувати.