В Киеве во время ВВК мужчина убил врача ножом

Мобилизация в Украине. ВВК / © ТСН.ua

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В Киеве во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина нанес ножевые ранения врачу-хирургу, в результате чего женщина скончалась.

Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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В сообщении говорится, что в среду, 29 июля, сотрудники Национальной полиции доставили в Подольский районный территориальный центр комплектования нарушителя воинского учета, который ранее не прошел военно-медицинскую комиссию.

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Для устранения нарушения его направили на прохождение ВВК в внештатную военно-медицинскую комиссию № 1.

«Около 15:30 во время прохождения военно-медицинской комиссии в кабинете хирурга этот гражданин нанес ножевые ранения врачу, в результате чего она скончалась», — говорится в сообщении.

В ТЦК сообщили, что нападавшего задержали сотрудники полиции.

«На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, ведутся следственные действия», — сообщили в ведомстве.

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Кроме того, в Киевском городском ТЦК и СП подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством подозреваемый будет привлечен к уголовной ответственности.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что военно-медицинские комиссии являются гражданскими учреждениями и не подчиняются органам военного управления Вооруженных сил Украины, а их медицинский персонал состоит исключительно из гражданских сотрудников.

В полиции добавили, что нападавшим оказался 31-летний мужчина. Во время прохождения медкомиссии он нанес врачу-хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки. 65-летняя женщина получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.

Напомним, ранее в Винницкой области мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК из группы оповещения, которая намеревалась его мобилизовать.

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