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Россия атакует Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары
В столице зафиксировано падение обломков, угроза новых ударов сохраняется.
В ночь на 30 июля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Святошинском и Оболонском районах столицы возникли пожары.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.
Еще один пожар разгорелся на территории нежилой застройки в Оболонском районе.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На местах работают экстренные службы.
Кличко подчеркнул, что российские войска бьют по столице баллистикой, а угроза дальнейшей атаки продолжается.
Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.