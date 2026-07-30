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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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688
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Россия атакует Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары

В столице зафиксировано падение обломков, угроза новых ударов сохраняется.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 30 июля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Святошинском и Оболонском районах столицы возникли пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Еще один пожар разгорелся на территории нежилой застройки в Оболонском районе.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На местах работают экстренные службы.

Кличко подчеркнул, что российские войска бьют по столице баллистикой, а угроза дальнейшей атаки продолжается.

Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.

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Дата публикации
Количество просмотров
688
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