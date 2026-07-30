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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
558
Время на прочтение
1 мин

В Киеве в результате российской атаки погиб человек - КМВА

По состоянию на 2:55 в столице подтверждена гибель одного человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Скорая помощь

Скорая помощь / © pixabay.com

В Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«По состоянию на 02:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении КМВА.

Информация о других последствиях атаки уточняется. Воздушная тревога продолжается, жители столицы призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, что Россия атакует Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
558
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