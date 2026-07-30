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- Киев
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В Киеве в результате российской атаки погиб человек - КМВА
По состоянию на 2:55 в столице подтверждена гибель одного человека.
В Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
«По состоянию на 02:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении КМВА.
Информация о других последствиях атаки уточняется. Воздушная тревога продолжается, жители столицы призывают оставаться в укрытиях.
Напомним, что Россия атакует Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары
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