В Киеве в результате российской атаки погиб человек - КМВА

Скорая помощь / © pixabay.com

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В Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«По состоянию на 02:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении КМВА.

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Информация о других последствиях атаки уточняется. Воздушная тревога продолжается, жители столицы призывают оставаться в укрытиях.

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Напомним, что Россия атакует Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары

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