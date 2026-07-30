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Наслідки атаки на Київ: що відомо на цю годину (фото)
У Києві після атаки РФ спалахнули масштабні пожежі: є загиблий і постраждалі
Унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському та Святошинському районах столиці.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Наслідки атаки на Київ: що відомо на цю годину (3 фото)
У Святошинському районі пожежа виникла на території гаражного кооперативу. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка з травмами госпіталізували.
Загоряння в гаражному кооперативі вже ліквідували. Водночас у цьому ж районі рятувальники продовжують гасити пожежу в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.
На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, що у Львові прогриміли вибухи: пошкоджено житлові будинки