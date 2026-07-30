Наслідки атаки на Київ: що відомо на цю годину (фото)

Атака на Київ / © ДСНС

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Унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському та Святошинському районах столиці.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

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Наслідки атаки на Київ: що відомо на цю годину (3 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС

У Святошинському районі пожежа виникла на території гаражного кооперативу. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка з травмами госпіталізували.

Загоряння в гаражному кооперативі вже ліквідували. Водночас у цьому ж районі рятувальники продовжують гасити пожежу в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Львові прогриміли вибухи: пошкоджено житлові будинки

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