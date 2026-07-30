Последствия атаки на Киев: что известно в этот час (фото)

Атака на Киев

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В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар возник в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям .

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В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. В результате атаки пострадал один человек.

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В Святошинском районе пожар возник на территории гаражного кооператива. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего. Еще один мужчина с травмами был госпитализирован.

Возгорание в гаражном кооперативе уже ликвидировано. В то же время в этом же районе спасатели продолжают тушить пожар в пятиэтажном нежилом здании.

На местах ударов работают все необходимые службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что во Львове прогремели взрывы : повреждены жилые дома

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