ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1358
Время на прочтение
1 мин

Последствия атаки на Киев: что известно в этот час (фото)

В Киеве после атаки РФ вспыхнули масштабные пожары: есть погибший и пострадавшие

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Киев

Атака на Киев

В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар возник в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям .

В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка. В результате атаки пострадал один человек.

В Святошинском районе пожар возник на территории гаражного кооператива. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего. Еще один мужчина с травмами был госпитализирован.

Возгорание в гаражном кооперативе уже ликвидировано. В то же время в этом же районе спасатели продолжают тушить пожар в пятиэтажном нежилом здании.

На местах ударов работают все необходимые службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что во Львове прогремели взрывы : повреждены жилые дома

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1358
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie