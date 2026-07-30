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- Киев
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Разбит жилой дом, ранены женщины и ребенок: РФ нанесла кровавый удар по Киевщине
Под завалами дома в Броварском районе оказались люди, которых успешно деблокировали спасатели.
Киевская область в ночь на 30 июля подверглась массированной вражеской атаке. В Броварском районе удар разрушил частный дом, ранив пятерых человек, в том числе несовершеннолетнего.
Об этом сообщили в. и. о. руководителя Киевской ОВА Руслан Олийнык и ГСЧС Украины.
По словам Олийныка, из-за российской атаки пострадал Броварской район, где ранения получили пять человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины.
Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двоим медики оказали помощь непосредственно на месте происшествия. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В результате вражеского удара частично разрушен двухэтажный частный дом в селе Скибин. Кроме того, повреждены еще два соседних дома. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.
В ходе аварийно-спасательной операции сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов трех пострадавших и передали их медикам.
Напомним, в ночь на 30 июля российская армия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В частности, в результате ударов по Киеву погиб один человек, еще двое пострадали. Загорелись павильоны на рынке, есть раненые. Спасатели обнаружили тело погибшего в гаражном кооперативе и госпитализировали еще одного травмированного мужчину.