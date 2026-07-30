Разбит жилой дом, ранены женщины и ребенок: РФ нанесла кровавый удар по Киевщине

Последствия атаки на Киевскую область

Реклама

Дополнено новыми материалами

Киевская область в ночь на 30 июля подверглась массированной вражеской атаке. В Броварском районе удар разрушил частный дом, ранив пятерых человек, в том числе несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в. и. о. руководителя Киевской ОВА Руслан Олийнык и ГСЧС Украины.

Реклама

По словам Олийныка, из-за российской атаки пострадал Броварской район, где ранения получили пять человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины.

Реклама

Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двоим медики оказали помощь непосредственно на месте происшествия. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В результате вражеского удара частично разрушен двухэтажный частный дом в селе Скибин. Кроме того, повреждены еще два соседних дома. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

В ходе аварийно-спасательной операции сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов трех пострадавших и передали их медикам.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Напомним, в ночь на 30 июля российская армия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В частности, в результате ударов по Киеву погиб один человек, еще двое пострадали. Загорелись павильоны на рынке, есть раненые. Спасатели обнаружили тело погибшего в гаражном кооперативе и госпитализировали еще одного травмированного мужчину.

Реклама

Новости партнеров