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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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355
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Прохлада продлится недолго: синоптики назвали точную дату, когда в Киев вернется жара

В Киевской области 30 июля сохранится сухая и теплая погода

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Киев / иллюстративное фото

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

Перед возвращением августовской жары в Киеве и области ожидается сухая и теплая погода.

По данным Укргидрометцентра, 30 июля в Киеве и области будет малооблачно. Северо-западный ветер будет умеренным — 5–10 м/с. В Киевской области днем температура воздуха достигнет +23…+28 градусов тепла. В столице в дневные часы столбики термометров поднимутся до комфортных +25…+27°.

На метеопортале Sinoptik прогнозируют облачную погоду в столице 30 июля, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +25 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 30 июля

Погода в Киеве 30 июля

В то же время синоптики предупреждают о возвращении жары в регион 1 августа: днём столбики термометров будут показывать до +30 градусов тепла.

Погода в Киеве 1 августа

Погода в Киеве 1 августа

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 30 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
355
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