У Києві “прилетіло” просто біля станції метро: є пошкодження, перші подробиці

Метро у Києві цієї ночі під час масованої атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Реклама

Унаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджене вітражне скління павільйону підземного переходу ст. м. «Почайна».

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену в Telegram.

Реклама

Фахівці київського метрополітену оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів.

Реклама

Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком.

Наразі київський метрополітен працює у звичайному режимі, з дотриманням затвердженого графіка руху поїздів і вимог безпеки.

Тим часом у самому метро ховалося багато людей.

Метро в ніч проти 30 липня

Вночі на деяких станціях було дуже тісно.

Реклама

Метро у Києві цієї ночі під час масованої атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще як мінімум дві — постраждали.

Новини партнерів