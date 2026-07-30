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- Київ
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У Києві “прилетіло” просто біля станції метро: є пошкодження, перші подробиці
Попри пошкодження, станція метро «Почайна» розпочала роботу за графіком.
Унаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджене вітражне скління павільйону підземного переходу ст. м. «Почайна».
Про це повідомила пресслужба київського метрополітену в Telegram.
Фахівці київського метрополітену оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів.
Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком.
Наразі київський метрополітен працює у звичайному режимі, з дотриманням затвердженого графіка руху поїздів і вимог безпеки.
Тим часом у самому метро ховалося багато людей.
Вночі на деяких станціях було дуже тісно.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще як мінімум дві — постраждали.