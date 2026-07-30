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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

У Києві “прилетіло” просто біля станції метро: є пошкодження, перші подробиці

Попри пошкодження, станція метро «Почайна» розпочала роботу за графіком.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Метро у Києві цієї ночі під час масованої атаки

Метро у Києві цієї ночі під час масованої атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Унаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджене вітражне скління павільйону підземного переходу ст. м. «Почайна».

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену в Telegram.

Фахівці київського метрополітену оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів.

Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком.

Наразі київський метрополітен працює у звичайному режимі, з дотриманням затвердженого графіка руху поїздів і вимог безпеки.

Тим часом у самому метро ховалося багато людей.

Метро в ніч проти 30 липня

Вночі на деяких станціях було дуже тісно.

Метро у Києві цієї ночі під час масованої атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Метро у Києві цієї ночі під час масованої атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще як мінімум дві — постраждали.

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Дата публікації
Кількість переглядів
249
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