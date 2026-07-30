В Киеве "прилетело" прямо возле станции метро: есть повреждения, первые подробности

Метро в Киеве этой ночью во время массированной атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

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В результате ночных обстрелов в Киеве повреждено витражное остекление павильона подземного перехода ст. м. «Почайна».

Об этом сообщила прессслужба киевского метрополитена в Telegram.

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Специалисты киевского метрополитена оперативно убрали обломки стекла и обеспечили безопасный проход пассажиров.

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Несмотря на повреждения, станция приступила к работе по графику.

В настоящее время киевский метрополитен работает в обычном режиме с соблюдением утвержденного графика движения поездов и требований безопасности.

Тем временем в самом метро скрывалось много людей.

Метро в ніч проти 30 липня

Ночью на некоторых станциях было очень тесно.

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Метро в Киеве этой ночью во время массированной атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек, еще как минимум два — пострадали.

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