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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
346
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В Киеве "прилетело" прямо возле станции метро: есть повреждения, первые подробности

Несмотря на повреждения, станция метро «Почайна» приступила к работе по графику.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Метро в Киеве этой ночью во время массированной атаки

Метро в Киеве этой ночью во время массированной атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

В результате ночных обстрелов в Киеве повреждено витражное остекление павильона подземного перехода ст. м. «Почайна».

Об этом сообщила прессслужба киевского метрополитена в Telegram.

Специалисты киевского метрополитена оперативно убрали обломки стекла и обеспечили безопасный проход пассажиров.

Несмотря на повреждения, станция приступила к работе по графику.

В настоящее время киевский метрополитен работает в обычном режиме с соблюдением утвержденного графика движения поездов и требований безопасности.

Тем временем в самом метро скрывалось много людей.

Метро в ніч проти 30 липня

Ночью на некоторых станциях было очень тесно.

Метро в Киеве этой ночью во время массированной атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Метро в Киеве этой ночью во время массированной атаки / © "Украина Сейчас" в Telegram

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек, еще как минимум два — пострадали.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
346
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