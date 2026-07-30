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- Киев
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В Киеве "прилетело" прямо возле станции метро: есть повреждения, первые подробности
Несмотря на повреждения, станция метро «Почайна» приступила к работе по графику.
В результате ночных обстрелов в Киеве повреждено витражное остекление павильона подземного перехода ст. м. «Почайна».
Об этом сообщила прессслужба киевского метрополитена в Telegram.
Специалисты киевского метрополитена оперативно убрали обломки стекла и обеспечили безопасный проход пассажиров.
Несмотря на повреждения, станция приступила к работе по графику.
В настоящее время киевский метрополитен работает в обычном режиме с соблюдением утвержденного графика движения поездов и требований безопасности.
Тем временем в самом метро скрывалось много людей.
Ночью на некоторых станциях было очень тесно.
Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек, еще как минимум два — пострадали.