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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
2 хв

"20 років життя — і все згоріло": ракети випалили легендарний ринок Києва, у вогні 1700 квадратів (відео)

Одна з власниць розповіла, що вогонь знищив усе майно та товар.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ТСН

Унаслідок нічної російської атаки на Київ загорілися торговельні павільйони біля книжкового ринку Почайна в Оболонському районі. Вогонь знищив крамниці підприємців, які роками працювали на цій території, вигоріло 1700 м кВ.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Як повідомляє кореспондент із місця події, сам книжковий ринок не постраждав.

Наслідки атаки / © ТСН

Згоріла лише частина території, яка також належала до ринку, де були розташовані магазинчики-контейнери. За словами місцевих підприємців, у цей сектор уже неодноразово прилітало раніше, тому близько 80% торгових точок там уже не працювали.

За одну ніч жінка втратила бізнес, який будувала 20 років

Серед тих, хто постраждав від пожежі, — підприємиця Світлана. Унаслідок займання вона втратила одразу дві крамниці.

Наслідки атаки / © ТСН

«20 років життя отут було. Тепер немає нічого. І що робити надалі, ми теж не знаємо, бо ні коштів, ні товару в тебе немає. А так все нормально, головне, живі й здорові», — розповіла жінка.

Наслідки атаки / © ТСН

За словами власників торговельних точок, вогонь повністю знищив приміщення разом із товаром.

Наслідки атаки / © ТСН

Тепер підприємці намагаються оцінити масштаби збитків і не знають, чи зможуть найближчим часом відновити свою справу після російського удару.

Масований удар Росії по Києву — останні новини

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському та Святошинському районах столиці. В Оболоні загорілися торговельні павільйони на території ринку, там постраждала одна людина. У Святошинському районі вогонь охопив гаражний кооператив, де виявили тіло загиблого, а ще одного чоловіка з травмами госпіталізували. Також рятувальники працювали над ліквідацією пожежі в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

До слова, область також оговтується від масованого обстрілу. У Броварському районі в селі Скибин частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще два сусідні. Поранення дістали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній і дві жінки. Трьох госпіталізували.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
498
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