В Киеве разгорелся скандал, людей не пустили в укрытие во время атаки РФ: что говорят в метро (видео)

Киевляне метро во время атаки / © из соцсетей

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В Сети разгорелся скандал. Киевляне утверждают, что во время российской атаки 30 июля их не впустили в укрытие в метро, но в «Киевском метрополитене» это опровергли.

В Сети появилось видео, на котором видны скопления людей с сумками возле входа на одну из станций метро. Они просят разрешить зайти в укрытие, тем не менее, по их словам, их не впустили.

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На видео слышны сирены воздушной тревоги, а на заднем фоне — зарево, вероятно, из-за российской атаки.

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В метро отреагировали на обвинения

В «Киевском метрополитене» уверяют, что не было никакого ограничения доступа людей на станции подземки во время воздушной тревоги.

«После объявления воздушной тревоги все станции были открыты и работали как укрытие — доступ для людей не ограничивали. Этой ночью на станциях метро укрывалось более 56 тысяч человек», — утверждают в метрополитене.

Впрочем, там объяснили, что в отдельных случаях работники метро могли просить людей перейти из служебных помещений на платформы, но об ограничении доступа к укрытиям речь не шла.

«Это необходимо, ведь служебные помещения и технологические проходы не предназначены для пребывания населения и остаются закрытыми из соображений безопасности. Если необходимо заранее воспользоваться метро как укрытием, приходите на станцию до завершения ее работы. График размещен на каждой станции. По возможности выбирайте центральные станции, где обычно больше места для размещения людей», — объяснили в КГГА.

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Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, ночью 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Основные направления — Львов и Киев. В столице в результате атак возникли пожары в Оболонском и Святошинском районах. На Оболони загорелись торговые павильоны на территории рынка. Один человек пострадал.

Во время атаки «прилетело» прямо возле станции метро. Повреждено витражное остекление павильона подземного перехода ст. м. «Почайна».

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