"20 лет жизни - и все сгорело": ракеты выжгли легендарный рынок Киева, в огне 1700 квадратов (видео)

Последствия атаки / © ТСН

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В результате ночной российской атаки на Киев 30 июля загорелись торговые павильоны у книжного рынка Почайна в Оболонском районе. Огонь уничтожил магазины предпринимателей, годами работавших на этой территории, выгорело 1700 м кв.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Как сообщает корреспондент с места происшествия, сам книжный рынок не пострадал.

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Наслідки атаки / © ТСН

Сгорела только часть территории, которая также принадлежала рынку, где были расположены магазинчики-контейнеры. По словам местных предпринимателей, в этот сектор уже не раз прилетало раньше, поэтому около 80% торговых точек там уже не работали.

За одну ночь женщина потеряла бизнес, строивший 20 лет

Среди пострадавших от пожара — предпринимательница Светлана. В результате возгорания она потеряла сразу два магазина.

Наслідки атаки / © ТСН

«20 лет жизни здесь было. Теперь ничего нет. И что делать дальше, мы тоже не знаем, потому что ни средств, ни товара у тебя нет. А так все нормально, главное, живы и здоровы», — рассказала женщина.

Наслідки атаки / © ТСН

По словам владельцев торговых точек, огонь полностью уничтожил помещение вместе с товаром.

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Наслідки атаки / © ТСН

Теперь предприниматели пытаются оценить масштабы ущерба и не знают, смогут ли в ближайшее время возобновить свое дело после российского удара.

Массированный удар России по Киеву — последние новости

Напомним, в результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар возник в Оболонском и Святошинском районах столицы. В Оболони загорелись торговые павильоны на территории рынка, там пострадал один человек. В Святошинском районе огонь охватил гаражный кооператив, где обнаружили тело погибшего, а еще один мужчина с травмами был госпитализирован. Также спасатели работали над ликвидацией пожара в пятиэтажном нежилом здании.

К слову, область также приходит в себя от массированного обстрела. В Броварском районе в селе Скибин частично разрушен частный дом, повреждены еще два соседних. Ранения получили пять человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины. Трое госпитализированы.

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