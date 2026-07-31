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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

У Києві запровадять QR-квиток із безлімітними пересадками: що зміниться від 1 серпня

Квиток діє у всьому міському транспорті: метро, автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Громадський транспорт у Києві

Громадський транспорт у Києві

У Києві від 1 серпня запроваджують новий пересадковий QR-квиток, який дає змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, новий квиток має зробити щоденні поїздки містом простішими та комфортнішими.

«Пересадковий квиток — це рішення, яке працює в багатьох європейських столицях і є стандартом сучасного міського транспорту… Один квиток, який дозволяє вільно пересідати між різними видами транспорту, робить щоденні поїздки простішими та комфортнішими», — наголосив Мондриївський.

У КМДА повідомили, що пересадковий QR-квиток діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень.

Після придбання квиток зберігатиметься у застосунку «Київ Цифровий» протягом 15 днів, а відлік 90-хвилинного терміну починатиметься лише після першої валідації. Упродовж цього часу пасажири зможуть без обмежень пересідати між різними видами транспорту, повторно валідуючи той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікетах метро.

Придбати пересадковий QR-квиток можна в застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Придбати QR-квиток», обравши категорію «Міський транспорт» і тип «Пересадковий», а також у спеціальних терміналах.

У міській адміністрації зазначили, що під час перевірки проїзду пасажиру достатньо показати контролеру QR-квиток. Після його сканування контролер побачить усі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду, тому жодних додаткових підтверджень оплати не потрібно.

Водночас у КМДА звернули увагу, що, на відміну від звичайних QR-квитків, пересадковий квиток не можна передати іншому користувачу через особливості його багаторазового використання.

Також запровадження нового сервісу не впливає на чинну систему тарифів: вартість QR-квитків залишається фіксованою, а знижки й надалі діятимуть лише для транспортних карток і проїзних.

Нагадаємо, проїзд у комунальному транспорті Києва здорожчав до 30 грн. Проєкт нових тарифів столична адміністрація оприлюднила ще у травні. За цей час новина про підвищення вартості проїзду сильно збурила людей, однак офіційну петицію громадян із закликом не встановлювати такі високі ціни КМДА повністю відкинула.

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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