В Киеве введут QR-билет с безлимитным количеством пересадок: что изменится с 1 августа

Общественный транспорт в Киеве

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В Киеве с 1 августа вводится новый пересадочный QR-билет, который позволяет совершать неограниченное количество пересадок между различными видами общественного транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, новый билет должен сделать ежедневные поездки по городу проще и комфортнее.

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«Пересадочный билет — это решение, которое применяется во многих европейских столицах и является стандартом современного городского транспорта… Один билет, позволяющий свободно пересаживаться между различными видами транспорта, делает ежедневные поездки проще и комфортнее», — подчеркнул Мондриевский.

В КГГА сообщили, что пересадочный QR-билет будет действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составляет 60 гривен.

После покупки билет будет храниться в приложении «Киев Цифровой» в течение 15 дней, а отсчет 90-минутного срока начнётся только после первой валидации. В течение этого времени пассажиры смогут без ограничений пересаживаться между различными видами транспорта, повторно валидируя один и тот же QR-билет в каждом транспортном средстве или на турникетах метро.

Приобрести пересадочный QR-билет можно в приложении «Киев Цифровой» в разделе «Купить QR-билет», выбрав категорию «Городской транспорт» и тип «Пересадочный», а также в специальных терминалах.

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В городской администрации отметили, что при проверке проезда пассажиру достаточно предъявить контролеру QR-билет. После его сканирования контролер увидит все валидации, осуществленные в течение 90-минутного периода, поэтому никаких дополнительных подтверждений оплаты не требуется.

В то же время в КГГА отметили, что, в отличие от обычных QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому пользователю из-за особенностей его многократного использования.

Кроме того, введение нового сервиса не влияет на действующую систему тарифов: стоимость QR-билетов остается фиксированной, а скидки по-прежнему будут действовать только для транспортных карт и проездных.

Напомним, проезд в общественном транспорте Киева подорожал до 30 грн. Проект новых тарифов столичная администрация обнародовала ещё в мае. За это время новость о повышении стоимости проезда сильно возмутила людей, однако официальную петицию граждан с призывом не устанавливать такие высокие цены КГГА полностью отклонила.

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