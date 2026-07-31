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- Киев
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В Киеве введут QR-билет с безлимитным количеством пересадок: что изменится с 1 августа
Билет действителен во всех видах городского транспорта: метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере.
В Киеве с 1 августа вводится новый пересадочный QR-билет, который позволяет совершать неограниченное количество пересадок между различными видами общественного транспорта в течение 90 минут после первой валидации.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, новый билет должен сделать ежедневные поездки по городу проще и комфортнее.
«Пересадочный билет — это решение, которое применяется во многих европейских столицах и является стандартом современного городского транспорта… Один билет, позволяющий свободно пересаживаться между различными видами транспорта, делает ежедневные поездки проще и комфортнее», — подчеркнул Мондриевский.
В КГГА сообщили, что пересадочный QR-билет будет действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составляет 60 гривен.
После покупки билет будет храниться в приложении «Киев Цифровой» в течение 15 дней, а отсчет 90-минутного срока начнётся только после первой валидации. В течение этого времени пассажиры смогут без ограничений пересаживаться между различными видами транспорта, повторно валидируя один и тот же QR-билет в каждом транспортном средстве или на турникетах метро.
Приобрести пересадочный QR-билет можно в приложении «Киев Цифровой» в разделе «Купить QR-билет», выбрав категорию «Городской транспорт» и тип «Пересадочный», а также в специальных терминалах.
В городской администрации отметили, что при проверке проезда пассажиру достаточно предъявить контролеру QR-билет. После его сканирования контролер увидит все валидации, осуществленные в течение 90-минутного периода, поэтому никаких дополнительных подтверждений оплаты не требуется.
В то же время в КГГА отметили, что, в отличие от обычных QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому пользователю из-за особенностей его многократного использования.
Кроме того, введение нового сервиса не влияет на действующую систему тарифов: стоимость QR-билетов остается фиксированной, а скидки по-прежнему будут действовать только для транспортных карт и проездных.
Напомним, проезд в общественном транспорте Киева подорожал до 30 грн. Проект новых тарифов столичная администрация обнародовала ещё в мае. За это время новость о повышении стоимости проезда сильно возмутила людей, однако официальную петицию граждан с призывом не устанавливать такие высокие цены КГГА полностью отклонила.