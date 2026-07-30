"17 ударів ножем": з’явилися нові моторошні подробиці вбивства лікарки на ВЛК у Києві

Вбивство лікарки на ВЛК у Києві: / © Київська міська прокуратура

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У справі про вбивство 55-річної лікарки-хірурга в Подільському районі Києва з’явилися нові подробиці. Слідчі з’ясували мотив злочину: нападник завдав жінці 17 ударів ножем, коли зрозумів, що його визнають придатним до військової служби.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Що відомо про вбивство лікарки на ВЛК у Києві

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 31-річному затриманому офіційно повідомили про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку.

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Правоохоронці розкрили хронологію та нові подробиці трагедії, що сталася 29 липня. Як з’ясувалося, чоловік перебував у розшуку через непроходження ВЛК і був доставлений для проходження медичного огляду до позаштатної постійної військово-лікарської комісії №1 Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП. Загибла лікарка-хірург мала оглядати його однією з останніх.

«Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль та просив відпустити на кілька днів. Після того, як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, він наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки», — зазначили у прокуратурі.

Вбивство лікарки на ВЛК у Києві. / © Київська міська прокуратура

Слідчі з’ясували, що ніж зловмисник заздалегідь приніс із собою у сумці. Від отриманих травм потерпіла померла на місці до приїзду медиків. Нападника одразу затримали. Наразі фігуранту загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Вбивство лікарки на ВЛК у Києві. / © Київська міська прокуратура

Крім того, в рамках досудового розслідування правоохоронці відкрили додаткове провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). У межах цього епізоду слідство з’ясовує нові деталі щодо того, яким чином затриманий зміг безперешкодно пронести ніж у приміщення військово-лікарської комісії.

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Вбивство лікарки на ВЛК у Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві чоловік убив лікарку-хірурга під час військово-лікарської комісії. Трагедія сталася в середу, 29 липня: поліція доставила порушника військового обліку до Подільського ТЦК через те, що той раніше не пройшов ВЛК. Під час огляду нападник завдав медику смертельних ножових поранень.

Після жорстокого вбивства хірургині під час проходження ВЛК в Києві нардепи закликають парламент негайно ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за напади на медиків. Документ передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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